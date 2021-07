Sfax – Confinement général dans le Grand-Sfax à partir du 21 juillet

Le gouvernorat de Sfax a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 16 juillet 2021, qu’un confinement général est décrété à Sfax du 21 au 25 juillet courant dans les délégations du Grand Sfax (Sfax ville, Sfax Ouest, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Saket Eddayer et Tina).

Le confinement général est détaillé comme suit :

Interdiction des déplacements vers et en dehors des régions concernées

Couvre-feu de 20h à 5h

Fermeture des commerces et espaces publics sauf les commerces qui vendent des denrées alimentaires

Appeler les citoyens à ne plus quitter leur domicile sauf pour des raisons de première nécessité

Interdiction des rassemblements et suspension des évènements festifs, culturels et religieux

Adoption du régime de permanence pour les services administratifs

Exception des déplacements pour les fournisseurs de produits alimentaires et de médicaments

Un confinement ciblé reste en vigueur à Mahres et Menzel Chaker jusqu’au 31 juillet.

Pour les autres délégations ( Jbenyenia, Amra, Hancha, Agareb, Skhira Ouest, Kerkennah), il sera interdit, jusqu’au 31 juillet tout rassemblement ou évènement sportif ou culturel ou autres autant dans les espaces ouverts et fermés sauf ceux autorisés par le ministère de tutelle. Fermeture des salles de fête, salles de sport et Hammams. Les espaces ouverts au public devront mettre en place le protocole sur la capacité d’accueil, à savoir 30% dans les espaces fermés et 50% dans les espaces ouverts avec interdiction du narguilé et des jeux de carte.

Le couvre-feu de 20h à 5h est maintenu jusqu’au 31 juillet dans tout le gouvernorat de Sfax et les déplacements de et vers le gouvernorat sont interdits.

M.B.Z