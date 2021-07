Vaccin en pharmacie : Liberté de choix des officines pour les citoyens

Le président du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (SPOT), Naoufel Amira, a affirmé que chaque citoyen enregistré sur Evax aura la liberté de choisir la pharmacie dans laquelle il désire se faire vacciner.

Intervenant sur les ondes de Shems FM, Naoufel Amira a expliqué qu’après la réception du message relatif au rendez-vous, chaque citoyen n’a qu’à se rendre à la pharmacie qu’il a choisie. « Le démarrage de l’opération reste tributaire de la disponibilité des vaccins », a ajouté le président du SPOT.

Il a, également, précisé que les personnes non-enregistrées sur la plateforme Evax ont la possibilité de le faire au sein des pharmacies. « Le pharmacien procède à l’enregistrement de la personne. Il est possible d’avoir instantanément le feu vert du ministère pour vacciner l’individu », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président du SPOT a précisé qu’en raison des moyens et des ressources humaines, chaque pharmacie a le droit d’informer le ministère qu’elle suspend momentanément la vaccination. « A titre d’exemple, si l’officine procède à plusieurs vaccinations et qu’il reste encore des rendez-vous, le pharmacien peut accéder à la plateforme et reporte le reste pour le lendemain », a-t-il poursuivi. « Ceci permettra, également, d’éviter les foules et les entassements dans les officines », a-t-il affirmé. Ainsi, les pharmaciens appliqueront les mesures sanitaires.

Concernant les tests rapides, Naoufel Amira a rappelé que les pharmaciens devaient, eux-mêmes, réaliser les tests. « Les difficultés rencontrées résultent des décisions prises par le ministère de la Santé », a-t-il déclaré. Il a, ainsi, souligné le retard dans l’autorisation des tests rapides. Il a, aussi, précisé que le manque de tests résulte de la grande demande. « L’opération n’a pas été réglementée, mais en moyenne la réalisation du test rapide dans les officines coûte près de trente dinars. Les citoyens n’ont pas le droit d’acheter les tests. L’opération doit être réalisée dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les laboratoires », a déploré Naoufel Amira.

Enfin, Naoufel Amira a confirmé l'existence d’une pénurie au niveau de plusieurs médicaments, notamment ceux du protocole anti-covid. Pour ce qui est de leurs prix, le président du SPOT a rappelé qu'ils sont fixés par la Tunisie, à l’exception des vitamines et les compléments alimentaires. Il a, par la même occasion, appelé à réglementer ces produits.

S.G