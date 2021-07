Abdellatif Mekki : Si je suis appelé à occuper un poste où je me considère compétent, je le ferai !

Le membre du bureau exécutif du mouvement Ennahdha et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a affirmé que la Tunisie est capable de vacciner entre 150 et 200 mille personnes par jour. Ainsi, la Tunisie pourrait vacciner un million de personnes en 5 jours. « La Tunisie est capable d'atteindre son objectif national en un mois », a-t-il précisé.

Invité de l’émission Expresso sur les ondes d’Express FM, Abdellatif Mekki a estimé que la lenteur du processus de vaccination ne résulte pas d’un problème d’ordre logistique mais de la disponibilité des vaccins. « La capacité de vaccination est semblable à l’accordéon. Nous pouvons l’étirer autant que nous le voulons ! », a-t-il estimé.

L’ancien ministre a rappelé que la vaccination est le seul moyen de lutter contre le Coronavirus. Il a appelé le gouvernement à accélérer l’acquisition des vaccins. D’après lui, « les autorités s’approvisionnent à un rythme commercial et non pas dans le cadre d’une crise sanitaire ». Abdellatif Mekki a, également, appelé à multiplier les efforts pour vacciner encore plus la catégorie des plus de 60 ans.





Pour ce qui est des mesures sanitaires, Abdellatif Mekki a considéré qu’un confinement général s’impose tout en mobilisant des moyens financiers afin de soutenir les catégories sensibles. L’ancien ministre a, aussi, considéré que l’Etat doit obliger les citoyens à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. « Ne pas respecter les mesures sanitaires est un comportement suicidaire ! », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le leader du mouvement Ennahdha a affirmé que la lutte contre le Coronavirus nécessite un leadership et une organisation, en plus des moyens financiers. Il a, également, valorisé les efforts de la diaspora tunisienne et des associations étrangères.

Rappelons qu'à la date du 4 juillet 2021, 3.530 nouveaux cas de Coronavirus sur 11.221 tests réalisés ont été enregistrés en Tunisie, a annoncé lundi 5 juillet 2021, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le pourcentage de tests positifs s'est établi à 31,46%. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie a, lui, atteint les 447.161.

Selon le ministère de la Santé, 116 décès ont été notifiés le 4 juillet portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 15.482.

Pour ce qui est du baromètre de Sigma conseil, Abdellatif Mekki a déclaré que la confiance représente l’un des éléments les plus importants pour un politicien. Néanmoins, il a considéré que les instituts de sondage ne sont pas soumis à une réglementation et à un contrôle. Ceci veut dire, selon lui, que les sondages ne comportent pas de conditions attestant de leur exactitude.

« Je reste à la disposition de l’Etat. Si je suis appelé à occuper un poste où je me considère compétent, je le ferai ! », a-t-il poursuivi.

Concernant un possible remaniement ministériel, Abdellatif Mekki a rappelé que le mouvement Ennahdha avait expliqué sa position depuis la nomination de Hichem Mechichi au poste de chef du gouvernement. « Nous avons appelé à la création d’un gouvernement politique », a-t-il précisé. « La ceinture politique du gouvernement a proposé à Hichem Mechichi d’opérer un remaniement », a-t-il affirmé.

D’après la même source, les composantes de la ceinture gouvernementale débattent, actuellement, de la possibilité d’un remaniement. Ce débat vise à transformer la ceinture soutenant le gouvernement en coalition politique.

« Certes, Ennahdha pense qu’il serait judicieux de garder Hichem Mechichi à la tête du gouvernement, mais nous ne pouvons pas imposer des conditions au dialogue. », a expliqué l’ancien ministre. Selon lui, les participants au dialogue peuvent proposer un changement.

S.G