Boubaker Zakhama : S’ils veulent les cliniques, on va les leur donner et qu’ils nous laissent tranquilles !

« Depuis le début de la pandémie, les cliniques privées ont réservé 50% des lits de réanimation et d’oxygène aux patients Covid », a affirmé le président de la chambre syndicale nationale des cliniques privées relevant de l'Utica, Boubaker Zakhama, lors de son intervention ce lundi 5 juillet 2021, sur Mosaïque FM.

Boubaker Zakhama a souligné que les cliniques subissent les mêmes pressions que les hôpitaux publics et qu’elles sont aussi aujourd’hui à 100% de leur capacité d’accueil.

« Nous ne faisons pas l’exception, nous sommes dans le même pays. Il ne faut pas oublier les autres malades, même si on le veut, on ne peut pas réserver toute une clinique aux patients Covid-19. Nous avons réservé 200 lits de réa aux patients Covid c’était bien plus que ce qui était disponible dans le secteur public, entre temps les hôpitaux ont bénéficié des financements », a-t-il poursuivi.

M. Zakhama a ensuite précisé que le secteur privé est diabolisé, que le gouvernement n’émet aucun message clair et ne va pas au bout des déclarations qu’il fait. « S’ils veulent qu’on leur donne les cliniques on va leur donner et qu’ils nous laissent tranquilles. Nous ne cessons de dire que nous sommes à 200% de nos capacités et on nous parle de réquisitions sans même comprendre ce que cela veut dire », a-t-il ajouté.

M.B.Z