A lire également Taux de contamination par gouvernorat – La situation est plus qu'alarmante

Il a indiqué que le taux d’incidence national est passé à 203 cas positifs par 100.000 habitants précisant que quatre gouvernorats ont dépassé le seuil de 400 cas positifs par 100.000 habitants – Zaghouan, Béjà, Siliana et Kairouan – et d’autres sont proches de ce seuil – La Manouba, Kasserine et Sidi Bouzid.