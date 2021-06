700 cas positifs par 100.000 habitants à Béjà : le directeur de la santé lance un cri de détresse

Le directeur régional de la Santé à Béjà a lancé un cri de détresse, mardi 22 juin 2021, face au manque du personnel médical dans la région où le taux d’incidence a fortement augmenté pour atteindre 700 cas positifs par 100.000 habitants.

Intervenu sur les ondes de Jawhara FM, il a indiqué que tout le gouvernorat de Béjà ne disposait que de deux lits de réanimation et que ce nombre ne pourrait augmenter en l’absence de médecins de réanimation.

Interrogé sur l’évolution de la situation dans cette région déclarée cluster, il a affirmé que les hôpitaux étaient déjà saturés et que plusieurs patients avaient été transférés dans des établissements sanitaires dans les gouvernorats voisins, notamment Bizerte.

Elyes Ammar a signalé que les hôpitaux étaient approvisionnés en grande quantité d’oxygène tous les deux jours. Les besoins ont augmenté pour passer de 3.000 à 10.000 litres selon ses dires.

Pour ce qui est des lits d’oxygène, il a avancé que le nombre de ces équipements avait été consolidé pour passer de 11 à 80 lits, tous occupés actuellement.

Le gouvernorat de Béjà, comme plusieurs autres, est frappé de plein fouet par l’épidémie Covid-19. Certains ont dépassé le taux très élevé. Selon le ministère de la Santé, le taux d'alerte très élevé est estimé à plus de 100 cas par 100.000 habitants, le taux d'alerte élevé entre 50 et 100 cas par 100.000 habitants, et le taux d'alerte moyen entre 10 et 50 cas par 100.000 habitants.

Actuellement, 2753 personnes sont hospitalisées dont 484 en soins intensifs et 122 sous respirateurs.

N.J.