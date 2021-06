Covid-19 : Nouvelles mesures à Kasserine

Le comité régional de lutte contre le Coronavirus a adopté, lundi 7 juin 2021, de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie dans le gouvernorat de Kasserine à partir d'aujourd'hui pour une période de deux semaines, et ce lors d'une réunion tenue, en présence de la directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya et du gouverneur de Kasserine.

Parmi les mesures adoptées, l’application stricte du couvre-feu en vigueur à partir de 20h, l'interdiction des cérémonies, des événements publics et privés, la suspension de toutes les activités culturelles ainsi que des marchés hebdomadaires.

Des équipes mobiles seront aussi déployées dans les délégations pour appuyer les efforts des professionnels dans la campagne de vaccination. Dans le même contexte, des réservoirs à oxygène seront installés dans les hôpitaux locaux de Thala, Feriana, Foussana et Majel Bel Abbès.

Selon le ministère de la Santé, 47 décès ont été notifiés le 6 juin, jusqu'à 23h, portant le nombre des victimes du Covid-19 en Tunisie à 13.027.

Actuellement, 2231 personnes sont hospitalisées dont 411 en soins intensifs et 117 sous respirateurs.

S.H