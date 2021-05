La vaccination suspendue pendant les fêtes de l'Aïd El Fitr

Les opérations de vaccination seront suspendues pendant les fêtes de Aïd El Fitr. C’est ce qu’a indiqué ce mercredi 12 mai 2021 la directrice des soins de santé de base, Ahlem Gzara.

Au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque Fm, Mme Gzara a précisé que la vaccination a été suspendue du 11 mai au 14 mai 2021 : aucun Tunisien n’a été invité à se faire vacciner pendant cette période.

« Par contre, hier et aujourd’hui, il y a des campagnes mobiles opérées à travers le pays, dans tous les gouvernorats », a-t-elle spécifié. Et d’expliquer que cette décision a permis de libérer les équipes de vaccination afin qu’elles puissent aller aux maisons de retraite, aux municipalités pour vacciner les agents chargés des enterrements, qui ont été considérés comme prioritaires, ainsi qu’à des zones rurales isolées et reculées, où les gens n'ont pas pu s’enregistrer sur la plateforme Evax et qui ont des problèmes de transport.

La vaccination reprendra samedi 15 mai courant dans tous les centres.

La directrice des soins de santé de base a, par ailleurs, souligné que le palais des congrès à Tunis sera mobilisé en tant que centre de vaccination pour une capacité allant de 1.500 et 2.000 personnes par jour. Lundi dernier, un grand centre de la même capacité a été ouvert à Sfax. Un autre centre sera ouvert à Jbeniana.

En ce qui concerne les arrivages de vaccins, Ahlem Gzara a indiqué qu’un arrivage de 25.000 doses de Spoutnik est prévu pour le 13 mai 2021, 85.000 doses de Pfizer (dans le cadre de l’achat direct et des livraisons hebdomadaires) et 185.000 doses AstraZeneca prévus pour le 16 mai courant et à la fin du mois, un arrivage Pfizer, via Covax, est également attendu.

I.N