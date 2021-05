Naoufel Amira livre des détails sur la vaccination dans les pharmacies

Le vice-président du syndicat des propriétaires de pharmacies privées, Naoufel Amira, est revenu, ce mardi 11 mai 2021, sur la réunion de la veille avec le ministère de la santé et des mécanismes qui seront mis en place concernant la possibilité de vacciner dans les pharmacies.

Au micro d'Amine Gara dans l'émission Ahla Sbeh de Mosaïque Fm, M. Amira a indiqué ce matin même : « Nous avons rencontré vendredi dernier le ministre qui nous a demandé de soutenir la campagne de vaccination, surtout que les pharmacies se trouvent sur tout le territoire, notamment les endroits les plus reculés du pays et qui peuvent aider dans cette campagne, car aujourd’hui les centres de vaccination se trouvent uniquement dans les grandes villes.

Or, l’opération de vaccination a commencé dans le secteur public et il faut trouver un moyen pour faire intégrer le secteur privé, notamment dans le système Evax. Ainsi, le citoyen aura le choix d’aller à la pharmacie ou au vaccinodrôme ».

Et d’avouer : « La logistique est difficile, il faudra retravailler dessus. Elle dépendra aussi des vaccins et la manière de conservation. A titre d’exemple, Pfizer et Spoutnik, qui réclament de très basses températures de conservation ne pourront pas être vaccinés par les pharmacies alors que les vaccins AstraZeneca ou Janssen de Johnson&Johnson pourront être vaccinés dans les pharmacies ».

Naoufel Amira a indiqué que le vaccin fait dans les pharmacies sera gratuit : « La vaccination dans le public et dans le privé adoptera les mêmes principes : qualité entre les personnes, la gratuité et la transparence ».

Il a précisé : « La logistique qui a été faite pour le public doit être retravaillée pour le privé. Hier, on a fait la première réunion, justement consacrée à la logistique pour intégrer les pharmacies dans le système Evax. De telle sorte que la personne à vacciner soit invitée à rejoindre la plus proche pharmacie au lieu du plus proche centre, qui devra présenter son invitation comme dans le public pour bénéficier du vaccin ».

Le pharmacien a, cependant, admis que « la concrétisation prendra un peu de temps », en indiquant que « les pharmacies devront former leur personnel, vérifier la disponibilité des stocks et le rythme de livraison des vaccins que les pharmaciens sont aptes à manipuler (à conserver entre 2 et 8°C), élargir la chaine aux pharmaciens grossistes-répartiteurs qui vont fournir les pharmacies ».

Lundi 10 mai 2021, le directeur de l'Institut Pasteur et président de la commission de la vaccination, Hechmi Louzir avait indiqué que le vaccin anti-Covid pourrait être bientôt disponible dans les pharmacies, en expliquant que la question est actuellement à l’étude.

Le directeur de l'Institut Pasteur avait insisté sur la nécessité de développer le rythme de vaccination.

« Nous allons tripler le nombre de citoyens vaccinées par jour, en augmentant le nombre de centres de vaccination ainsi que celui des personnes à vacciner dans chaque centre et en faisant participer d’autres secteurs dans l’opération de vaccination, dont notamment les pharmaciens », avait-t-il soutenu.

Et de préciser qu’une réunion était prévue le jour même avec le Syndicat des pharmaciens d'officine, l'Ordre des pharmaciens et l’Ordre des pharmaciens grossistes-répartiteurs pour examiner les moyens de les faire adhérer dans l’opération de vaccination.

I.N