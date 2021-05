Mechichi constate l'application des protocoles sanitaires à Bab Alioua et Moncef Bey

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a effectué, ce dimanche 9 mai 2021, une visite d’inspection aux stations des louages de Bab Alioua et de Moncef Bey pour y constater l’application des protocoles sanitaires.

Le chef du gouvernement a discuté avec des responsables sécuritaires au cours de sa visite, les appelant à multiplier les efforts et considérant qu’il était important de faire des sacrifices durant cette période afin de pouvoir limiter la propagation du virus et endiguer l’épidémie.

Notons que les mesures de confinement général entrent en vigueur dès ce dimanche 9 mai 2021 et se poursuivront jusqu’au 16 mai 2021. Les restrictions de déplacement en font partie. Elles seront appliquées à l’échelle des villes et délégations des 24 gouvernorats de la Tunisie, sauf pour les urgences et services essentiels. Sont, cependant, exemptés :

- les citoyens disposant d’autorisation de circuler exceptionnelle délivrée par le ministère de l’Intérieur

- ceux qui doivent se faire vacciner

- les travailleurs des secteurs vitaux, le corps médical notamment, diposant d'autorisation de circuler délivrée par leurs établissements,

- les journalistes.

