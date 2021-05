Ghannouchi examine avec l’ambassadeur de Chine les moyens de fabriquer les vaccins en Tunisie

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi a reçu ce mercredi 5 mai 2021, l’ambassadeur de Chine en Tunisie Jianguo Zhang, en présence des députés Hafedh Zouari, assesseur chargé de la gestion générale et Ayechi Zammel, président de la commission de la Santé.

A cette occasion, le président du Parlement a mis l’accent sur l’excellent niveau des relations séculaires entre la Tunisie et la Chine, tout en faisant part de sa volonté de les impulser dans les différents domaines. Rached Ghannouchi a exprimé ses remerciements à la Chine pour son soutien permanent, notamment, pour la lutte contre le coronavirus. Dans ce contexte, il a assuré la nécessité de poursuivre cette coopération positive en multipliant les efforts pour la mise à disposition des vaccins contre le virus et la coopération pour la production et la fabrication du vaccin en Tunisie en partenariat avec les laboratoires chinois, notamment, face à l’apparition des nouveaux variants du virus.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Chine en Tunisie a fait part de la disposition de son pays à renforcer le partenariat avec la Tunisie sur tous les plans, mettant l’accent sur l’importance de la coopération dans le domaine médical. Il a, également, souligné l’importance de consolider les échanges commerciaux et économiques ainsi que l’appui des investissements dans le secteur touristique.

Le député Hafedh Zouari a estimé que la Chine est un partenaire économique de la Tunisie, faisant part de sa volonté de voir le développement des relations entre les deux pays. Dans ce contexte, il a suggéré la mise en place d’une commission mixte entre la Tunisie et la Chine pour mener les négociations et résoudre les différends et les difficultés.

S.H