Le plan de vaccination qui enfonce le gouvernement

L’annonce faite, dans la journée d’hier, mercredi 28 avril 2021, à propos des vaccins reçus par les membres du gouvernement suscite encore la polémique. Jeudi, le président de la commission de vaccination, Hechmi Louzir, a indiqué que les membres du gouvernement arrivaient à la troisième place du classement des groupes prioritaires après les professionnels de santé et les personnes âgées selon la stratégie nationale de vaccination.

Or, la stratégie nationale repose sur les principes suivants : « Un accès équitable pour des vaccins gratuits, efficaces, sûrs et de qualité approuvée par les données scientifiques en temps opportun ; et une prise de décision personnelle basée sur des données transparentes et compréhensibles ; La stratégie vaccinale vise à déterminer les personnes prioritaires à la vaccination, en fonction des enjeux de santé publique et de l’arrivée progressive des doses de vaccins », c’est ce qui apparait en substance dans la stratégie nationale de vaccination .

La hiérarchisation des populations prioritaires se présente comme suit :

Ainsi, dans l’état actuel des choses, les membres du gouvernement figurent dans le troisième groupe des priorités, or une grande partie des citoyens faisant partie de la première et de la deuxième catégorie n’ont pas encore reçu leurs doses de vaccins. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été contactés pourtant ils sont inscrits sur la plateforme Evax.

En sortant l’argument des priorités, le gouvernement ne fait que s’enfoncer et rajouter une couche à sa gestion chaotique de la crise épidémique.

S.H