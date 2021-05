Gestion du Covid-19 : Le coup de gueule de Souhail Alouini

Le conseiller auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Souhail Alouini a été présent ce mercredi 28 avril 2021, sur le plateau de Myriam Belkadhi sur la chaîne El Hiwar Ettounsi, pour revenir sur la situation épidémique et la gestion de crise de l’Etat.

Souhail Alouini s’est indigné de la gestion de l’Etat face à la situation épidémique. « Le vase a débordé. Où est le ministre de la Santé lors de la conférence de presse tenue aujourd’hui ? N’ont-ils pas mis à l’écart Nissaf Ben Alaya ? La gestion de la crise est catastrophique, il faut le dire » !

Et d’ajouter : « Pourquoi, on ne rend pas publiques les recommandations du comité scientifique ? Nous faisons confiance au comité, et nous savons pertinemment que ses recommandations n’ont pas un caractère obligeant, mais il serait bon de connaitre ces recommandations. Ceci nous permettra de nous situer et de connaitre l’évolution de la situation ».

Il est à noter qu’une conférence de presse a été organisée, cet après-midi par le gouvernement pour annoncer les nouvelles mesures contre le Covid-19. Le gouvernement avait décidé de maintenir la plupart des mesures en vigueur à partir du 3 mai jusqu’au 16 mai. Il a, également, décidé l'isolement obligatoire pour tous les voyageurs arrivant en Tunisie pendant 7 jours et une réalisation d’un test RT-PCR entre le 5e et 7e jour, ainsi que l'élaboration d’un projet de loi de l’état urgence médicale à soumettre en urgence au Parlement.

S.H