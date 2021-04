Noureddine Bhiri appelle Kaïs Saïed à agir d'urgence face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19

Le député du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri a adressé dimanche 25 avril 2021 une lettre ouverte au président de la République, Kaïs Saïed, à propos de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en Tunisie.

Dans cette lettre, le dirigeant d’Ennahdha a exhorté Kaïs Saïed à agir d'urgence et à déployer plus d’efforts en exploitant toutes les capacités internes et diplomatiques afin d'« acquérir le plus grand nombre de vaccins anti-Covid et accélérer le rythme de la campagne de vaccination avant qu’il ne soit trop tard ».

Dans le même contexte, il a appelé le chef de l’Etat à assurer la bonne gestion des moyens disponibles dans les secteurs public et privé et à fournir suffisamment de lits de réanimation et d’oxygène qui manquent cruellement aux hôpitaux et aux cliniques.

Il a également appelé Kaïs Saïed à agrandir la capacité d’accueil des hôpitaux, cliniques et hôpitaux de campagne et les équiper de tous les moyens de prévention nécessaires et ce, dans les plus brefs délais.

La recrudescence de la pandémie en Tunisie se confirme. Tous les indicateurs sont au rouge : hausse du nombre de nouveaux cas et de décès, augmentation du nombre de personnes hospitalisées et de cas graves, des hôpitaux saturés et les experts ne cessent de tirer la sonnette d’alarme et d’appeler à la vigilance. Le rythme de la vaccination est, néanmoins, encore lent avec 13.539 personnes vaccinées jusqu’à présent.

En date du 23 avril 2021, le bilan du minitère de la Santé fait état de 2.229 nouveaux cas de Coronavirus et 61 décès. Actuellement, 2.688 personnes sont hospitalisées dont 493 en soins intensifs et 138 sous respirateurs.

I.M.