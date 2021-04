Un Conseil de santé régional réuni à Siliana

Un Conseil de santé régional s’est réuni, jeudi 1er avril 2021, au gouvernorat de Siliana, en présence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, du gouverneur et représentants de la région à l’Assemblée, du représentant régional de l’UGTT ainsi que du directeur régional de la Santé.

Cette rencontre a porté sur les moyens de développer le secteur de la santé et d’accélérer la réalisation des projets prévus en plus du renforcement des ressources humaines et équipements dont la région a besoin pour améliorer les services de santé proposés aux citoyens, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Selon la même source, les différentes parties ont, également, évoqué les mesures à déployer afin de freiner la propagation du virus SARS-Cov-2 et celles nécessaires à la réussite de la campagne de vaccination.

N.J.