Vaccination Covid-19 : La Banque mondiale accorde un prêt de 100 millions de dollars à la Tunisie

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l'investissement, Ali Koôli a signé, ce mercredi 31 mars 2021, un accord de financement entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM) d’une valeur avoisinant les 100 millions de dollars (soit près de 268,125 millions de dinars), en présence du représentant de la Banque mondiale en Tunisie, Tony Verheinjen et du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi.

Ce prêt sera remboursé sur 18,5 ans, dont 5 ans de grâce avec un taux d'intérêt de 0,43%. Il sera consacré au programme d’acquisition des vaccins contre le Covid-19, outre l’appui à la chaîne de froid et à tous les besoins logistiques permettant de consolider les capacités du ministère de la Santé pour mener la campagne de vaccination dans les meilleures conditions.

Le ministre de l’Economie a salué la participation importante de la Banque mondiale, rappelant la coopération solide qui fait de la Banque mondiale l'un des principaux partenaires financiers de la Tunisie.

Pour sa part, M. Veheinjen a fait part de la disposition de la Banque mondiale à poursuivre son soutien à la Tunisie en lui offrant l’appui nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles et aux répercussions de la crise sanitaire mondiale.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a rappelé, quant à lui, l’importance de la campagne de vaccination et la nécessité de la généraliser estimant qu’elle contribuera à la reprise des différentes activités et à la relance économique.

S.H