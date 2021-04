Yassine Ayari : De jeunes influenceuses vaccinées sans être prioritaires !

Le député Yassine Ayari, tout comme de nombreux internautes d’ailleurs, a condamné ce mercredi 31 mars 2021, ce qu’il a qualifié de « favoritisme » dans l’octroi des vaccins à certaines personnes qui sont loin d’être prioritaires à l’instar de certaines influenceuses sur le net dont l’âge ne dépasse pas la petite trentaine.

« Le scandale des vaccins sera le plus gros scandale de ces dix dernières années et ce favoritisme, ces privilèges accordés aux amis, aux enfants de...ce trafic entre gens influents qui font que des personnes se font vacciner avant des personnes qui en ont vraiment besoin, ce scandale conduira tous ceux qui y sont impliqués, même par le simple laxisme, à la prison » a écrit le député, dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

« Nous entamerons une guerre contre ce système, nous demanderons des comptes sur toutes les doses et chaque dose, à qui elle a été inoculée, quand cette personne s’est inscrite sur la plateforme et comment elle a été jugée prioritaire, qui l’a vaccinée et dans quel centre et nous construirons des dossiers pénaux. Nous imposerons la clarté, la transparence et la justice ! » a-t-il ajouté.

Yassine Ayari n’est pas le seul à avoir soulevé le problème et à être choqué par des publications où des jeunes, dont le travail n’implique aucun contact direct avec des patients Covid+, se vantent d’avoir été vaccinés alors que des personnes âgées et malades attendent toujours leur tour. Ces personnes ont sans doute coché la case « personnel de la santé » pour le simple fait de travailler dans des institutions de santé, même s’il s’agit d’un travail administratif, ou alors pour être un diplômé en pharmacie par exemple, à l’instar de l’influenceuse objet de l’actuelle polémique.

M.B.Z