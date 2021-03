Badreddine Gammoudi : D’autres parties ont reçu des vaccins et des hauts cadres ont été vaccinés !

Le député et président de la Commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a affirmé dans une déclaration accordée ce mardi 2 mars 2021, à Mosaïque FM, que la Tunisie avait reçu de nombreux dons de vaccin anti-Covid-19 de la part de plusieurs pays.

Il a précisé qu’il avait eu connaissance de ces dons mais ne savait pas, avant-hier, que la présidence de la République en avait aussi reçu.

« J’ai été surpris par le communiqué de la présidence de la République car je savais que certaines parties avaient reçu des dons mais je ne savais pas que la présidence en faisait partie. Des hauts cadres de l’Etat ont bénéficié du vaccin et le communiqué de la présidence du gouvernement est aussi étonnant. Cela dit, l’enquête qu’elle dit mener nous révèlera je l’espère les tenants et aboutissants de cette affaire » confié le député.

Badreddine Gammoudi a souligné que le flou qui entoure cette affaire est dû au fait que les dons ne sont pas passés par les circuits officiels.

Rappelons que le député a été à l’origine de l’information selon laquelle des hauts cadres de l’Etat ont pu être vaccinés contre le Covid-19 avant le lancement de la campagne nationale de vaccination et alors que les lots de vaccins ne sont pas encore parvenus aux citoyens tunisiens.

Suite à ses déclarations, corroborées par d’autres députés et au bruit médiatique suscité par l’affaire, la présidence de la République a confirmé avoir reçu un don de mille doses de vaccins de la part des Emirats, niant toutefois les avoir utilisées. Plus tard, la présidence du gouvernement a affirmé ne rien savoir de ces lots et a annoncé l’ouverture d’une enquête.

