OMS : Il est prématuré et irréaliste de penser vaincre le Covid-19 d’ici la fin de l’année

Il est «prématuré» et «irréaliste» de penser que la pandémie sera terminée d'ici la fin de l'année, voici ce qu’a déclaré Michael Ryan directeur des opérations d’urgence de l’OMS, lors d’une conférence de presse tenue hier, lundi 1er mars 2021, à Genève.

Michael Ryan a affirmé que vacciner les personnes les plus vulnérables, y compris les agents de la santé, contribuerait à rendre la situation moins tragique et à réduire la peur mais surtout aiderait à alléger la pression sur les hôpitaux.

« Il serait très prématuré, et je pense irréaliste, de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année » a-t-il souligné.

« Si les vaccins commencent à avoir un impact, non seulement sur le nombre de décès et d’hospitalisations, mais un impact significatif sur la dynamique et le risque de transmission, alors je pense que nous accélérerons la lutte contre cette pandémie » a ajouté Michael Ryan.

Le nombre de nouvelles infections au niveau mondial a augmenté la semaine dernière pour la première fois en près de deux mois. Les cas signalés ont augmenté dans quatre des six régions de l'OMS : les Amériques, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale.

« C'est décevant, mais pas surprenant», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous travaillons pour mieux comprendre le fait que les transmissions aient ainsi augmenté. Cela semble être dû en partie à l'assouplissement des mesures de santé publique, à la circulation continue de variantes et aux gens qui commencent à baisser la garde » a-t-il poursuivi.

« Si les pays comptent uniquement sur les vaccins, ils font une erreur, les mesures de santé publique restent le pilier de la lutte contre la propagation du virus» a rappelé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le directeur général de l'OMS a également évoqué l'inégalité dans l'accès aux vaccins. Il s'est félicité des premières doses de vaccin Covid-19 administrées en Afrique lundi, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il a toutefois estimé qu’ « il est regrettable que cela survienne près de trois mois après que certains des pays, les plus riches, aient commencé leurs campagnes de vaccination ».

M.B.Z