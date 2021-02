L’Utica fait don au ministère de la Santé d’appareils de refroidissement pour le stockage du vaccin anti Covid-19

Une cérémonie s’est tenue ce samedi 20 février 2021, à l’entrepôt central du ministère de la Santé au Bardo, au cours de laquelle ont été réceptionnés les nouveaux appareils de refroidissement destinés au stockage du vaccin anti Covid-19.

Les appareils en question sont un don de la fédération de la santé relevant de l’Utica, précise un communiqué du ministère de la Santé.

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi et des membres de la fédération de la santé. Le ministre a salué, à cette occasion, l’effort des organisations nationales et des composantes de la société civile pour faire face à la pandémie et œuvrer au succès des différentes étapes dela campagne nationale de vaccination contre Covid-19.

M.B.Z