Tunisie - Prorogation des mesures anti-Covid pour trois semaines

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a tenu, ce jeudi 11 février 2021, une conférence de presse pour revenir sur la situation épidémique et les mesures à prendre.

Faouzi Mehdi a constaté une stabilité du nombre des décès et une baisse relative des contaminations ainsi que du nombre des personnes hospitalisées.

Le ministre de la Santé a annoncé, donc, le maintien des mesures actuelles pendant trois semaines soit jusqu’au 7 mars 2021.

Notons qu’il s’agit des mesures actuellement en vigueur et annoncées depuis le 23 janvier. Il s’agit de :

Prorogation du couvre-feu de 20h à 5h

Maintien de l’interdiction des déplacements entre les régions

Poursuite du travail par relais et du travail à distance tant que cela est possible

Interdiction des rassemblements et des festivités

Poursuite des protocoles sanitaires pour les cafés et les restaurants

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, appel à éviter les espaces publics

Maintien des cours dans les écoles et les universités avec une application stricte des protocoles sanitaires.

Interrogé à propos de la baisse du nombre de tests réalisés, le ministre de la Santé a assuré que cela revient, principalement, à la baisse des demandes de tests. Il a ajouté que le ministère prend en considération le taux de positivité des tests et non le nombre, soulignant que ce taux est l’indice de propagation du virus. Le ministre a affirmé qu’il y a une légère baisse de ce taux, passant de 30 à 20%, insistant que cette baisse demeure relative et ne peut être un prétexte pour un éventuel relâchement.

Revenant sur le confinement obligatoire pour les voyageurs, arrivant en Tunisie, il a affirmé qu’il s’agit d’une mesure, certes contraignante, mais essentielle, qui permettra d’éviter la propagation des nouveaux variants du virus, notamment, celui britannique.

Quant au manque de communication autour du vaccin et la quasi-absence d’une campagne de sensibilisation à propos de l’importance de la vaccination, le ministre a assuré que cela va être fait dès la fixation de la date d’arrivée officielle du vaccin. Il a expliqué que la campagne de communication doit être efficace et bien ciblée afin qu’elle touche un maximum de citoyen.

S.H