Ce qui va changer à partir du 18 janvier

De nombreux Tunisiens s’interrogent sur l’après confinement général de quatre jours qui a débuté le 14 janvier et qui doit s’achever le lundi 18 janvier.

A lire également Covid-19 - Confinement général et suspension des cours

Le ministre de la Santé avait annoncé, lors de la conférence de presse tenue mardi dernier, 12 janvier 2021, que le confinement général de quatre jours sera suivi d’un confinement ciblé détaillé impliquant les mesures suivantes :

- Les cours demeurent suspendus dans tous les établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle jusqu'au 24 janvier 2021. Les jardins d'enfants seront, cependant, de nouveau ouverts à partir de lundi 18 janvier, tout en veillant au respect des mesures sanitaires.

Les foyers et les restaurants universitaires restent par ailleurs ouverts à partir du 18 janvier afin de permettre aux étudiants de préparer leurs examens ;

- Les manifestations et rassemblements restent interdits jusqu’au 24 janvier ;

- Les citoyens sont autorisés à se déplacer sans autorisation et les commerces seront de nouveau ouverts en dehors des horaires du couvre-feu ;

- Ouverture des cafés et restaurants à partir de lundi 18 janvier mais avec suppression des chaises et ce, jusqu'au 24 janvier ;

- Un rythme de travail d'un jour sur deux dans les administrations publiques et mise en place du régime du travail par équipes ;

- Appel à toutes les entreprises privées d'adopter le télétravail tant que cela est possible.

- L'horaire du couvre-feu change et devient instauré de 20h à 5h ;

- L'interdiction des déplacements entre les régions reste en vigueur. Les transports publics entre les régions - dont les voitures de louage - auront, cependant, la possibilité de travailler du 18 janvier 2021 au 24 janvier 2021. Ils seront autorisés à transporter les personnes munies d'autorisations professionelles, à l’instar des corps actifs et les agents de la Santé et ceux détenant des autorisations exceptionnelles.

- Les mosquées seront de nouveau ouvertes au public à partir de demain, lundi 18 janvier 2021. Elles seront ouvertes seulement quinze minutes avant le début de la prière et les fidèles seront priés d’effectuer leurs ablutions à domicile avant de venir et d’apporter leurs tapis de prière personnels. Ils seront également tenus de respecter la distanciation sociale et le port du masque

M.B.Z