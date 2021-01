Les consignes liées au transport pour la période allant du 14 au 24 janvier 2021

Le transport terrestre urbain et interurbain, régulier et non régulier, a été limité aux corps actifs, agents de santé et certains cas d’extrême nécessité, lors du confinement sanitaire général de quatre jours décrété la veille, a annoncé ce mercredi 13 janvier 2021, le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Le ministère a indiqué, en outre, que depuis ce mercredi matin 13 janvier 2021, les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le retour des étudiants et des citoyens dans leurs villes dans les 24 heures, outre le fait d’appeler à reprogrammer les vols internes de Tunisair Express de manière à assurer un minimum de connexion aérienne interne.

A partir du lundi 18 janvier courant, les lignes de transport public, avec toutes ses composantes, reprendront, le tout en respectant le couvre-feu.

Sont exemptés de l’application du confinement, les voyageurs à condition de présenter leurs billets et passeports lors de leur déplacement et ceux qui sont obligés de poursuivre leur travail à cause de la nature de leur activité, avec la nécessité de présenter des autorisations de la part de leurs sociétés prouvant la nécessité de travailler sur place.

Le ministère a précisé également que les procédures relatives aux autorisations de transport de marchandises, en particulier vitales ou des produits liés aux opérations d'exportation et d'approvisionnement, demeurent en vigueur, 24 heures sur 24 sur tout le territoire malgré l’interdiction de circuler et durant la période du confinement sanitaire général, à condition que les chauffeurs présentent des autorisations et des ordres de mission de la part de leurs sociétés ou du transporteur.

Le ministère des Transports et de la Logistique a réitéré son appel à tous les citoyens à respecter les procédures sanitaires liées au port obligatoire des masques tout en évitant de circuler sauf en cas d'extrême nécessité et pour des raisons urgentes liées à la santé. Il a rappelé à tous les utilisateurs de moyens de transport la nécessité de se conformer aux consignes des unités de sécurité afin de soutenir les efforts nationaux de lutte contre l'épidémie du Covid-19.

