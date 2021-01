Horaires des pharmacies pendant le confinement sanitaire général

Vu l’instauration d'un confinement sanitaire général et d’un couvre-feu à partir de 16h, une révision des horaires d’ouverture et de fermeture des officines de détails ont été décidé du 14 au 17 janvier 2021, a précisé un communiqué du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie daté de ce mercredi 13 janvier 2021.

Ainsi, les officines de catégorie « A » travailleront de 8h30 à 14h00, les 15 et 16 janvier courant. Le même horaire sera maintenu pour celles qui seront de garde, samedi et dimanche 14 et 17 janvier.

Pour les officines de catégorie « B », le nouvel horaire de travail a été fixé de 14h00 à 8h30, durant les quatre jours précités.

Le retour aux horaires en vigueur depuis le 17 décembre 2020 se fera à partir du lundi 18 janvier 2021.

I.N