Le Maroc et l’Algérie vont démarrer incessamment la vaccination contre le Covid-19

La Tunisie est à la traîne sur le plan international et sur le plan arabe, la voilà maintenant à la traîne à l’échelle maghrébine.

L’Algérie et le Maroc, eux, vont démarrer incessamment les campagnes de vaccination pour leurs populations.

L’Algérie voisine est logistiquement prête pour l’opération de vaccination et elle a déjà fixé les régions prioritaires. Equipements, chambres de froid et de congélation sont fin prêts pour le stockage et la conservation du vaccin dont les premiers lots devraient arriver entre le 12 et le 13 janvier.

A l’instar de plusieurs pays, l’Algérie a opté pour le vaccin russe Sputnik-V, mais pas uniquement. Le choix russe de l’Algérie s’explique par plusieurs raisons. Spoutnik-V ne nécessite pas des lourdeurs logistiques pour un stockage sous très basse température, comme celui de Pfizer et son prix est relativement bas aux environs de 30 dinars la dose. Mais il y a un autre élément qui a pesé lourd dans le choix des autorités algériennes, c’est la possibilité de fabriquer le vaccin localement.

Précisons dans la foulée que l’Algérie a décidé de vacciner gratuitement sa population.

Idem du côté du Maroc où la vaccination sera obligatoire et gratuite et où l'on a choisi plus d'un vaccin. Dans le royaume de M6, on a choisi le vaccin britannique d'AstraZeneca et le vaccin chinois de Sinopharm qui présentent tous deux plusieurs avantages comparativement aux vaccins européens. Les doses du vaccin chinois peuvent être stockées à des températures oscillant entre 2 et 8 degrés, soit la température d'un congélateur.

Le vaccin de Pfizer (choisi par la Tunisie) doit être conservé à −70 degrés, ce qui exige la mobilisation de super congélateurs spéciaux dans tous les points de vaccination à travers le pays.

« Le vaccin de Pfizer/BioNTech n'est pas adapté au contexte africain. Vu les problèmes d'infrastructures en Afrique, il est impossible de stocker les vaccins aux températures requises, explique Mamady Traoré de Médecins sans frontières à France 24, qui attend davantage d'autres vaccins, à commencer par celui du laboratoire AstraZeneca.

L’efficacité du vaccin d’AstraZeneca est inférieure (62 %) à celles des vaccins de Moderna (94 %) et de Pfizer (95 %), mais ce produit présente deux avantages majeurs pour les pays africains : sa température de stockage se situe entre 2 et 8 degrés et les doses sont beaucoup moins chères, entre deux et trois dollars par injection contre 25 au minimum pour les deux autres ».

Quant à la disponibilité, plusieurs médias marocains ont annoncé la disponibilité du vaccin d’AstraZeneca dès le 15 janvier.

