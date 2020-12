Mechichi à Sousse : La situation sanitaire est stable, mais nous n’avons pas réussi à casser la courbe !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu ce mardi 29 décembre 2020 à Sousse où il a visité le service dédié à la prise en charge des malades du Covid-19 du centre hospitalo-universitaire de Sahloul et inauguré l’unité d'isolement dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire Farhat Hachad après son réaménagement.

A cette occasion, M. Mechichi a indiqué, dans une déclaration aux médias, que cette visite entre dans le cadre de l’examen du développement du secteur sanitaire, notamment dans la lutte contre le Covid-19, dans les gouvernorats de Sousse et Monastir.

« La situation sanitaire est stable, mais pour l’instant nous n’avons pas réussi à casser la courbe épidémique et garantir une baisse du rythme de contamination. Ceci est dû à plusieurs facteurs notamment le non-respect strict des mesures sanitaires dont surtout le port du masque et la distanciation physique. C’est pour ça qu’à chaque occasion, je réitère la nécessité de respecter le protocole sanitaire, seul moyen permettant actuellement de faire baisser la courbe des contaminations, dans l’attente d'un vaccin », a soutenu le chef du gouvernement.

Et d’ajouter : « Nous avons mis en place une stratégie nationale pour la vaccination, on essayera de fournir le vaccin dans les plus brefs délais. Vers le début de l'année prochaine, on commencera à parler du démarrage de la vaccination, ce qui va nous permettra de nous débarrasser du virus ou au moins de casser la courbe épidémiologique ».

Hichem Mechichi a affirmé que le Covid-19 a également fait plusieurs mutations en Tunisie, ce qui est dans la nature des virus. En ce qui concerne la nouvelle souche détectée au Royaume-Uni et dans d’autres pays et qui serait 40% à 70% plus contagieuse, il a expliqué qu’on ne dispose pas d’informations confirmant sa présence en Tunisie. Ceci dit, il a souligné que les informations médicales soutiennent que le vaccin sera aussi efficace contre cette nouvelle variante du virus.

« Les mesures préventives demeurent les mêmes pour toutes les souches du Covid-19, d’où la nécessité de s’y conformer pour se protéger et protéger notre entourage », a-t-il martelé.

I.N