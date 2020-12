Nissaf Ben Alaya : Pour les rassemblements familiaux, il est préférable de ne pas dépasser dix personnes !

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya a été présente, ce mercredi 23 décembre 2020, sur le plateau de Myriam Belkadhi pour revenir sur les derniers développements de la situation épidémiologique et les mesures sanitaires prises par le ministère pour la période de fin d’année.

Nissaf Ben Alaya a assuré que la situation est très critique, tenant compte du laxisme enregistré parmi les citoyens. Elle a, également, précisé que la hausse du nombre de contaminations est un indicateur dangereux, malgré la baisse relative du nombre de décès.

Par ailleurs, elle a indiqué que la nouvelle souche du virus se caractérise par une grande vitesse de propagation, soulignant, tout de même, que cette souche n’a pas été découverte en Tunisie.

Revenant sur les mesures sanitaires, Nissaf Ben Alaya a indiqué que le but étant d’empêcher les grands rassemblements, notamment, dans les lieux fermés et en manque d’aération, où les gens sont très proches en l’absence de toutes les mesures de prévention. « C’est un sacrifice à faire et nous n’avons rien à perdre si nous ne fêtons pas la fin de l’année.

Il faut avoir un sens de la citoyenneté et prendre en considération la situation des personnes les plus fragiles. Même pour les rassemblements familiaux, il est préférable de ne pas dépasser les dix personnes. C’est une situation passagère, et nous devons nous débrouiller avec les moyens en notre possession en attendant l’arrivée du vaccin vers le deuxième trimestre de 2021 ».





Rappelons que le ministre de la Santé Faouzi Mehdi avait annoncé, hier, les recommandations du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne l'interdiction des fêtes de fin d'année pour le 31 décembre courant. Le ministère a également décidé de prolonger les mesures anti-Covid jusqu'au 15 janvier 2021, en maintenant le couvre-feu et l'interdiction des déplacements entre les régions.





S.H