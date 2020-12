Zaghouan - Un confinement de deux jours décrété à Bouslim

Le gouvernorat de Zaghouan a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 23 décembre 2020, des mesures spéciales concernant le village de Bouslim qui connait récemment une recrudescence des cas d’infection au Covid-19.

Ainsi, un couvre-feu sera imposé à partir du jeudi 24 décembre et durant dix jours dans le village, à partir de 19h et jusqu’à 6h. Un confinement généralisé sera imposé samedi et dimanche 26 et 27 décembre afin de permettre aux services de santé d’effectuer les tests nécessaires.

Les cas positifs seront transférés vers le centre Covid de Monastir à partir de demain et les cafés, restaurants, mosquées et salons de coiffure seront fermés durant le couvre-feu et pendant dix jours.

M.B.Z