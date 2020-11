Nissaf Ben Alaya : Le vaccin anti-Covid pourrait arriver en Tunisie au premier trimestre de 2021

L'efficacité du vaccin contre le Covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech était de 90 %, a indiqué, mercredi 11 novembre 2020, la porte-parole du ministère de la Santé Nissaf Ben Alaya.

« C’est un bon signe en attendant la finalisation des résultats scientifiques du vaccin », a-t-elle estimé indiquant que le vaccin pourrait arriver en Tunisie au premier trimestre de 2021.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé fait état de quinze décès supplémentaires le 9 novembre (2006 au total), et 1424 cas en plus (72.993 au total). On compte 1524 nouvelles hospitalisations dont 286 admis en soins intensifs et 138 placées sous respirateur.

I.M