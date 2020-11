Fethi Sellaouti : Pas question de rester sans école !

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, est revenu, mercredi 11 novembre 2020, sur les ondes de la Radio nationale, sur la modalités d’enseignement mises en place par son ministère pour assurer l’année scolaire 2020-2021 dans un contexte marqué par la recrudescence de la pandémie Covid-19 en Tunisie.

Fethi Sellaouti a fait savoir que le ministère de l’Education préparait, en collaboration avec les autres ministères et la société civile, le lancement d’une série de chaînes TV éducatives. Il a noté que la première chaîne TV devrait voir le jour à partir de début janvier.

« L’enseignement à distance avec Internet n’est pas possible, notamment si on veut promouvoir l’égalité et l’équité entre les élèves. Les écoles dans les zones rurales n’ont pas accès à Internet. Néanmoins, nous avons la possibilité de lancer des chaînes télévisées pour toucher le maximum d’élèves », a martelé le ministre.

« Il n’est pas question de rester sept mois sans éducation car nos enfants risquent de perdre leurs acquis », a lancé le ministre indiquant que l’enseignement devrait continuer à fonctionner pour garantir la crédibilité des certificats nationaux et l’avenir des élèves tout en préservant leur santé.

Il a ajouté, dans ce sens, que les examens et les vacances scolaires auront lieu comme d’habitude puisque le ministère avait allégé les programmes en fonction de la durée des cours.

En ce qui concerne les enseignants nouvellement recrutés qui n’ont pas reçu leurs salaires durant les mois de mai et juin 2020, il a assuré que le ministère allait verser à bref délai les salaires, soulignant qu’il attendait l’autorisation du ministère des Finances pour accorder aux enseignants les crédits mis à disposition.

I.M.