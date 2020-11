Ministère de lIntérieur : Détail du durcissement des mesures anti-Covid

Le ministère de l’Intérieur a publié ce mardi 10 novembre 2020 un communiqué pour expliquer en détail le durcissement des mesures préalablement imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Le ministère a ainsi rappelé qu’il est interdit aux personnes et véhicules de se déplacer entre les gouvernorats sauf en cas d'extrême nécessité et d'urgence, ou si cela est justifié par d’autres obligations (telles que professionnelles, pour fournir des services, transport d'étudiants et d’élèves ...).

Il a souligné que les contrevenants seront soumis à des amendes et obligés de rebrousser chemin.

Le ministère de l’Intérieur a aussi rappelé l’obligation du port du masque dans les espaces publics fermés et ouverts comme cela a été décidé par le ministre de la Santé ainsi que l’interdiction des rassemblements (de plus de quatre personnes).

Numéro vert pour répondre aux questions des citoyens : 80101111

M.B.Z