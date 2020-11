Covid-19 - Les nouvelles mesures adressées aux voyageurs arrivant sur le sol tunisien

Le ministère de la Santé a publié, dans la soirée du lundi 9 novembre 2020, les nouvelles mesures sanitaires imposées aux voyageurs arrivant sur le sol tunisien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Pour ce qui est des procédures générales, il s’agit :

-D’informer les voyageurs, par les autorités compétentes, des mesures préventives appliquées en Tunisie;

-Contrôler tous les voyageurs avant le départ et chaque personne présentant des symptômes du Covid-19 ou détenant un test positif ne sera pas autorisée à voyager ;

-Il est obligatoire de présenter un test RT-PCR négatif ayant été effectué dans un délai n'excédant pas 72 heures avant l’enregistrement ;

-La nécessité de respecter des mesures préventives, en particulier celles liées à la distanciation physique et au port d'un masque de protection pendant toute la durée du vol ;

-Contrôler tous les voyageurs dès leur arrivée aux points de passage grâce au formulaire santé (carte santé), avec obligation de télécharger l'application média ;

-Réalisation d'analyses rapides sur un échantillon de voyageurs sélectionné au hasard, les cas positifs seront obligatoirement hébergés dans des centres de quarantaine désignés à cet effet et à leurs frais ;

-Il est obligatoire de télécharger les applications d'information pour garantir le suivi après son arrivée en Tunisie.

À compter du lundi 16 novembre 2020, l'auto-confinement obligatoire sera adopté au lieu de résidence ou dans les hôtels désignés à cet effet, pour une durée de 14 jours aux frais des personnes concernées. Les services de santé régionaux devront vérifier si le domicile qui accueille le voyageur est équipé de manière à permettre cet auto-confinement. Dans le cas contraire ou si le confinement n’est pas respecté, les personnes concernées seront placées en quarantaine obligatoire à leurs frais.

Ceux qui le souhaitent peuvent passer un test RT-PCR le septième jour de quarantaine s’il est négatif ils pourront sortir.

Lorsque des symptômes apparaissent pendant la période de quarantaine, le test RT-PCR est réalisé par les services de santé régionaux aux frais de l'Etat.

S'il est impossible de présenter un test RT-PCR négatif à l’arrivée :

-La mise en quarantaine est obligatoire dans les centres dédiés à cet effet pour une durée de 3 jours aux frais du voyageur et un test RT-PCR sera réalisé à l'arrivée par les services de santé régionaux ;

-Si le résultat du test est négatif, le voyageur continue son auto-quarantaine dans son lieu de résidence ou à l’hôtel, jusqu’à boucler 14 jours, avec la possibilité d'effectuer un test RT-PCR le septième jour de quarantaine à ses frais.

Dans le cas d’un retour d'un court séjour hors de Tunisie (moins de 5 jours) :

-L’auto-quarantaine est obligatoire à domicile ou dans les centres dédiés à cet effet au choix et aux frais du voyageur pendant une durée de 7 jours. Un test lui sera réalisé à ses frais aussi en cas d'apparition de symptômes.

Pour les personnes qui arrivent en Tunisie pour un court séjour (moins de 5 jours), il est obligatoire de présenter un test RT-PCR négatif, réalisé dans un délai n’excédant pas 72 heures avant l’enregistrement.

En ce qui concerne les déplacements d'urgence pour des raisons familiales, professionnelles ou de santé, et s'il n'y a pas assez de temps pour effectuer le test, une autorisation préalable doit être demandée à cet effet à l'autorité sanitaire. Les justificatifs nécessaires et le programme spécifique de visite ou de mission devront être fournis avec l’engagement d’appliquer les mesures prévues et mises en place.

M.B.Z