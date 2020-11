Un médecin à Kébili achète des respirateurs pour les patients Covid-19, alors quil na pas les fonds nécessaires !

La situation sanitaire est assez préoccupante que pour sauver des vies, certains médecins n’hésitent pas à donner de soi. C’est le cas d’un médecin à Kébili qui a attendu la réalisation des promesses de l’Etat et du Conseil municipal en vain et a décidé de risquer la prison en achetant des respirateurs, sachant qu’il n’a pas les fonds nécessaires pour le payement de cet achat.

Ce médecin qui s’appelle Mohamed Ennouri est bénévole depuis plus quarante jours et chapeaute le service de réanimation de l’hôpital régional de Kébili, selon le témoignage du directeur régional de la santé de Kébili Samir Marzouk. Dans une intervention au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, il a confirmé les faits : après qu’un respirateur soit tombé en panne, le médecin en a commandé quelques-uns pour un montant de 180.000 dinars. L’achat s’est fait de gré à gré et a été payé par un chèque (mais sans avoir les fonds nécessaires). Les appareils ont été livrés et certains sont déjà opérationnels.

En parallèle, M. Marzouk a expliqué que l’hôpital régional de Kébili attend cinq respirateurs et qu’il faudra du temps pour conclure l’opération, à cause de la bureaucratie.

61.906 personnes en Tunisien ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Au 1er novembre courant, 791 nouveaux cas ont été recensés. Le nombre total des décès a atteint 1.381 victimes. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N