Hichem Mechichi préside la réunion de la commission de lutte contre le Covid-19

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, préside, ce soir du mardi 27 octobre 2020, la réunion de la commission nationale de lutte contre le Covid-19.

De nombreux appels au confinement général ont été lancés ces derniers jours. Le jeudi étant férié, beaucoup de Tunisiens ont appelé le gouvernement d’instaurer un confinement de quatre jours du jeudi au dimanche.

Rappelons qu’un couvre-feu est déjà en place dans de nombreuses régions du pays. Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé depuis le début de la pandémie en février dernier jusqu’à la date du 24 octobre courant à 52.399 cas sur un total de 330.412 dépistages réalisés.

Le 23 et le 24 octobre courant, 3.024 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 7.348 tests effectués. On recense jusqu’au 25 octobre à 19h, 983 décès des suites du SARS-CoV-2. 164 (106+58) nouveaux décès ont été enregistrés les 23 et 24 (actualisé le 25 octobre à 19h).

M.B.Z