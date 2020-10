Un couvre-feu instauré à Sfax

Le gouvernorat de Sfax a annoncé, ce mercredi 14 octobre 2020, l’instauration d’un couvre-feu, dans la région de Sfax. Cette mesure concerne les délégations de Sfax ville, Sfax nord, Sfax sud, Sakiet Ezzit, Tina et Kerkennah.

Le couvre-feu sevra en vigueur à partir de ce soir et pour une durée de 15 jours. Il sera respecté de 20h à 5h du lundi au vendredi et de 19h à 5h samedi et dimanche.

Le gouvernorat de Sfax a, en outre, annoncé la fermeture des lieux de loisirs, théâtres et cinémas, l'interdiction des jeux de cartes et de la chicha dans les cafés et l'utilisation d'ustensiles à usage unique dans les lieux de restauration, les cafés, bars et clubs de nuit. Les cafés et restaurants seront, d'ailleurs, tenus de ne servir que des plats et boissons à emporter et de retirer les tables et chaises de leurs établissements. Il a été, aussi, décidé de suspendre la prière du vendredi ainsi que toutes les manifestations à caractère culturel, sportif, politique, scientifique ou commercial.

Seront exemptés tous ceux qui travaillent de nuit outre les secteurs vitaux de réapprovisionnement, agriculture, boulangeries, etc. Les exemptés auront des autorisations de la part de leurs responsables.

Le gouvernorat rappelle aussi l'obligation du port du masque, même dans les espaces ouverts et les moyens de transport, pour tous les citoyens âgés de plus de 12 ans.

Le ministère de la Santé a annoncé, aujourd'hui, que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé depuis le début de la pandémie en février dernier jusqu’à la date du 12 octobre courant à 34.790 cas sur un total de 282.457 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé daté de ce mercredi 14 octobre 2020. En deux jours, les 11 et 12 octobre courant, 2.234 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 6.455 tests effectués. 750 cas (soit 46 cas en plus) sont pris en charge dans les hôpitaux dont 149 (+11 cas) admis en soins intensifs et 73 (+8 cas) personnes sont sous respirateur. On recense jusqu’à cette heure 512 décès (+34 décès) jusqu’à la date du 12 octobre à 20h, des suites de la pandémie. La région de Sfax, rappelons-le, figure parmi les zones les plus touchées par le virus et enregistre une forte propagation du Covid-19.

M.B.Z