Le ministre de lEducation explique les raisons du maintien des cours

Le ministre de l’Education Fathi Slaouti a été présent, ce lundi 5 octobre 2020, sur le plateau de Nessma TV pour revenir sur la situation épidémique en milieu scolaire, présentant les raisons pour lesquelles les cours n’ont pas été suspendus.

Le ministre Fathi Slaouti a indiqué : « Jusqu’hier, nous avons enregistré 497 contaminations au Covid-19 en milieu scolaire. 227 élèves sont atteints, 194 enseignants, 54 parmi les agents d’encadrement et 22 ouvriers. Ces contaminations sont réparties sur 211 établissements scolaires. Ce sont les chiffres mis à jour, nous n’avons rien à cacher et les contaminations sont là. Maintenant, l’interruption des cours est plus dangereuse que le Covid-19 pour les élèves. La contamination en milieu scolaire représente un dixième du chiffre national. Nous tenons à la sécurité de tous les intervenants dans le secteur éducatif, mais il n’est plus permis que la Tunisie soit sans écoles ».

Après avoir annoncé la suspension des cours hier, le gouvernorat de Sousse a fait volte-face aujourd'hui, lundi 5 octobre 2020, en annonçant leur reprise dans tous les établissements éducatifs, publics et privés, de la région à partir du vendredi 9 octobre.

Le gouvernorat explique cette volte-face en soulignant qu’une campagne de désinfection a été menée dans tous les établissements scolaires et jardins d’enfants de Sousse et que le nombre de cas Covid+ a régressé dans la région ces deux derniers jours.

Notons que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 2509 nouveaux cas sur 7788 tests réalisés les 2 et 3 octobre et 45 décès. Le nombre de cas testés positifs au Coronavirus depuis le début de la pandémie en février grimpe ainsi à 22 230. Le nombre de décès monte, lui, à 321.

S.H