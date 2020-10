Faouzi Mehdi : Tous ensemble pour que le Coronavirus périsse !

Le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur ont tenu, lundi 5 octobre 2020, une conférence de presse pour rappeler les protocoles sanitaires à appliquer dans certains secteurs d’activités ainsi que les mesures préventives annoncées à destination des clusters de contamination pour ralentir la propagation de la pandémie Covid-19.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a réitéré la suspension des manifestations, culturelles, artistiques et sportives, et la fermeture des théâtres et salles de cinéma pendant quinze jours.

Il a évoqué, pour ce qui est des cafés, salons de thé et restaurants, la nécessité de bannir la chicha, de servir les clients dans de la vaisselle jetable en veillant, aussi, à respecter les règles de distanciation physique et l’aération naturelle des espaces.

“Nous devons nous tenir debouts, tous ensemble, pour que le Coronavirus périsse!”, a-t-il lancé affirmant que l’Etat veillera au respect de l’application des mesures annoncées.

“Tout espace qui ne se conformera pas au protocole sera fermé”, a assuré le ministre de la Santé.

Il a ajouté, par ailleurs, que l’Etat se chargerait d’héberger les personnes positives au Covid-19 dans des hôtels dédiés. Cette mesure concerne uniquement les personnes qui ne peuvent s'auto-isoler chez elles, selon Faouzi Mehdi.

Pour ce qui est des mesures à appliquer dans les clusters et zones à risque, il a indiqué que les gouverneurs des régions en question seraient informés pour mettre en application un couvre-feu de 20h à 5h et interdire les déplacements en dehors des zones où le nombre des contaminations dépasse les 250 pour 100 000 habitants.

“Le port du masque sera obligatoire même dans les espaces ouverts, la prière du vendredi sera suspendue et les restaurants se contenteront de servir leur clientèle en take away”, a-t-il précisé.

Les autorités procéderont après quinze jours à une évaluation de l’évolution de la situation épidémiologique.

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est, lui, contenté de souligner le rôle des citoyens dans la lutte contre le Coronavirus, notamment le respect du protocole sanitaire et le port du masque.

Le ministère de la Santé a annoncé, dimanche, 2509 nouveaux cas Covid-19 sur 7788 tests réalisés les 2 et 3 octobre. Le nombre de cas testés positifs au Coronavirus depuis le début de la pandémie en février grimpe ainsi à 22 230.

Avec 45 décès enregistrés le 2 et 3 octobre, le nombre de décès monte, lui, à 321.

Selon le bilan du ministère, les patients actuellement pris en charge dans les hôpitaux sont au nombre de 440, dont 116 admis en réanimation et 45 sous assistance respiratoire.

N.J.