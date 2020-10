Covid-19 : Dans quels cas les laboratoires privés sont-ils autorisés à effectuer les tests PCR ?

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOPT) a publié lundi 28 septembre 2020 une décision du ministère de la Santé datant du 25 septembre, qui fixe les cas et les situations exigeant la réalisation du diagnostic SARS-CoV2, virus responsable de la maladie Covid-19, par les laboratoires privés d’analyse de biologie médicale humaine.

Les laboratoires privés sont autorisés à effectuer l’analyse de diagnostic par RT-PCR du coronavirus pour :

-Les voyageurs se rendant dans un pays qui exige cette analyse comme préalable à l’entrée sur son territoire.

-Les sujets « contacts étroits » d’un sujet testé COVID positif au sens des définitions en vigueur en Tunisie publiés sur le site du ministère de la santé et de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergents, et ce obligatoirement sur prescription médicale.

-Les sujets venant de l’étranger et qui nécessitent l’analyses de diagnostic par RT-PCR du coronavirus SARS-Co V2 selon les protocoles en vigueur en Tunisie.

Dans un communiqué publié dimanche 27 septembre 2020, le ministère de la Santé a annoncé 936 cas de Covid-19 dans la journée du 26 septembre. 3.756 tests ont été effectués. Le nombre total de cas comptabilisés en Tunisie est de 16.114. Le nombre total de décès est de 214. Pour ce qui est du nombre de patients en réanimation, il est de 76. 36 patients sont placés sous respirateur. 292 personnes sont actuellement hospitalisées. Tous nos articles sur le Coronavirus

I.M