Walid Zidi testé négatif au Covid-19

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 23 septembre 2020, les résultats des analyses Covid-19 effectuées sur le ministre Walid Zidi.

Le ministère de la Culture a précisé que le test réalisé à l’hôpital militaire s’est révélé négatif. Walid Zidi a été testé après avoir été en contact avec une personne infectée lors de la clôture de la conférence des délégués régionaux des affaires culturelles.

D’autres cadres du ministère ont aussi été testés négatifs. Il s’agit du chef de cabinet du ministre, Youssef Ben Brahim, de la directrice générale des intérêts communs, Chiraz Said, de la directrice du bureau des affaires régionales, Rabiaâ Belfguira et du conseiller auprès du chef de cabinet du ministre chargé de la presse et de la communication, Chiheb Hajlaoui.

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 12.479 cas sur un total de 208.632 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie. En deux jours, les 21 et 22 septembre courant, 1.219 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 5.581 tests effectués. On recense jusqu’à cette date 9.938 contaminations actives, 256 cas sont pris en charge dans les hôpitaux dont 72 admis en soins intensifs et 26 personnes sont sous respirateur. On recense jusqu’à cette heure 174 décès, des suites de la pandémie jusqu’à la date du 22 septembre à 20h.

M.B.Z