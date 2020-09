Miqyes 2020 : 40% des PME appréhendent la deuxième vague du Covid-19

La 4éme édition de Miqyes a été organisée ce mercredi 23 septembre 2020 à Tozeur.

Il s’agit d’une étude réalisée par la Conect en partenariat avec le Pnud et le cabinet HLB. Ce baromètre de la santé de la PME tunisienne comprend une édition spéciale post Covid-19.

L’enquête a été réalisée auprès un échantillon représentatif de 500 PME, employant de 6 à 199 salariés. Elle s’est déroulée entre le 3 août et le 4 septembre 2020.

Parmi les résultats les plus importants, on note que plus de 40% des PME interrogées appréhendent la deuxième vague du Covid-19, estimant qu’elle pourrait menacer leur activité dans les six mois à venir. Il faut dire que 17,6% déclarent être encore en situation de blocage total, sans reprise d’activité économique et 50,4% évoquent une reprise lente et préjudiciable.

Seulement 18,4% des PME sondées ont bénéficié des mesures de soutien gouvernementales.

Nous y reviendrons