Plus de 1.200 nouvelles contaminations au Covid-19 en deux jours

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 12.479 cas sur un total de 208.632 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a annoncé, ce mercredi 23 septembre 2020, la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

En deux jours, les 21 et 22 septembre courant, 1.219 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus sur les 5.581 tests effectués. On recense jusqu’à cette date 9.938 contaminations actives, 256 cas sont pris en charge dans les hôpitaux dont 72 admis en soins intensifs et 26 personnes sont sous respirateur.

On recense jusqu’à cette heure 174 décès, des suites de la pandémie jusqu’à la date du 22 septembre à 20h.

Mme Ben Alaya a souligné qu'au niveau épidémiologique, on enregistre une recrudescence des nombres de contaminés ainsi qu'une hausse du nombre de personnes réclamant une prise en charge dans les hôpitaux et dans les soins intensifs.

Ainsi et pour limiter l’accélération de la propagation de la pandémie, la directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes a appelé à l’application stricte des mesures sanitaires de prévention (port du masque, distanciation physique, l’hygiène et la désinfection périodique des mains, …).

« Notre responsabilité est commune pour protéger la catégorie à risque et qui peut développer des complications en cas de contamination, pouvant entrainer leur hospitalisation ou leur décès. Notre responsabilité à tous est d’appliquer strictement les mesures sanitaires pour limiter la propagation de cette pandémie », a-t-elle martelé.

Le directeur général de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, a encouragé, pour sa part, à vacciner contre la grippe les personnes à risque pour éviter la contamination à ce virus, éviter les co-infections (covid-19 et grippe) et soulager le corps médical de la prise en charge des cas de complications liés à ce virus.

I.N