Le maire d'Ezzahra menacé pour avoir pris des mesures anti Covid-19 !

Le maire d'Ezzahra, Mohamed Rayen Hamzaoui, a reçu dans la soirée du mardi 22 septembre 2020 des menaces de mort, lors d’une conversation téléphonique d’un inconnu et d’un numéro inconnu, suite à sa décision d’interdire la chicha (narguilé) et les jeux de cartes dans les cafés. Son interlocuteur a profité de l’occasion pour l’insulter et proférer des menaces visant son intégrité physique et celle de sa famille.

Dénonçant ces faits dans une vidéo Facebook, M. Hamzaoui a précisé qu’il déposera une plainte près du procureur de la République de Ben Arous.

Le maire a souligné dans ce cadre qu'il est responsable de la sûreté des habitants de sa commune et que la décision a été prise pour limiter la propagation de la pandémie. Et de rappeler que son frère aussi sera impacté par cette décision étant lui-même propriétaire d’un établissement.

A rappeler que le nombre des personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 11.260 cas sur un total de 203.051 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a annoncé le ministère de la Santé, dans son bilan du mardi 22 septembre 2020. Le gouvernorat de Ben Arous est l'un des clusters de contamination près de 1.200 cas avérés.





I.N