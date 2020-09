Grève générale des infirmiers pour revendiquer un confinement général !

Le syndicat national des infirmiers tunisiens a décrété une grève générale de deux jour les 30 septembre et 1er octobre 2020.

Le syndicat a un ensemble de revendications, certaines liées au Covid-19, dont la plus importante et la plus édifiante est un confinement total pendant une semaine avec possibilité de renouvellement.

Parmi les demandes formulées : la création d’une commission scientifique regroupant tous les cadres, la mise en place d’un protocole clair ainsi que des conditions adéquates pour le corps médical, en termes d’équipements, d’analyses, de quatorzaine et qu’elles soient à la hauteur de leurs efforts, outre des vacances exceptionnelles pour le personnels ayant des maladies chroniques.

Le syndicat veut aussi le dépôt d’une plainte judicaire contre ce qu’il estime comme ayant commis un crime contre les citoyens et le corps médical en rouvrant les frontières et le laxisme avec les arrivants. Il réclame la promulgation d’une loi réglementant le secteur, la création d’une direction générale de l’infirmerie, la suspension de recrutements directs, la révision des primes et la restructuration des ressources humaines.

I.N