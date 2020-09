Nissaf Ben Alaya : Nous avons atteint le stade de transmission communautaire

Le ministère de la Santé a tenu, mercredi 16 septembre 2020, une conférence de presse afin d’annoncer de nouvelles mesures face à la recrudescence de la pandémie Covid-19 en Tunisie.

Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 7623 cas de contamination dont 6422 depuis la réouverture des frontières le 27 juin, selon le bilan du ministère de la Santé publié le 15 septembre. Au total 5238 personnes sont actuellement porteuses du virus, et 725, seulement, manifestent les symptômes de la maladie. Le nombre des décès s’élève lui à 73.

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a précisé, dans ce sens, que la pandémie - actuellement en phase 3 - avait atteint le stade de transmission communautaire expliquant que le virus SARS-Cov-2 - responsable du Covid-19 - se propage, à présent, en dehors des clusters actifs.

“La seule solution est la prévention”, a-t-elle martelé avant de noter que le ministère avait intensifié les campagnes de dépistage.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a lui assuré que son ministère suivait l’évolution de la propagation du virus en se basant sur des indicateurs scientifiques très précis.

“Notre plan est clair : apprendre à vivre avec ce virus”, a-t-il souligné.

Il a ajouté que, pour faire face à la recrudescence du nombre de cas positifs au Covid-19, le ministère avait donné l’ordre d’activer l’hôpital de campagne du Menzah. Cet hopital compte, selon le ministre, 80 lits équipés d’oxygène et quatre lits de réanimation.

Faouzi Mehdi a, également, indiqué que des parcours Covid-19 allaient être mis en place dans les hôpitaux et que les visites seraient, désormais, interdites dans les établissements de santé.

Les laboratoires seront, eux, équipés de matériel de pointe pour assurer un plus grand nombre de dépistage et fournir des résultats plus rapidement, selon le ministre de la Santé.

“Trois laboratoires supplémentaires seront mis en place à Kébili, Sidi Bouzid et Jendouba, et seront équipés de réactifs et leur personnel formé”, a-t-il fait savoir.

Il a annoncé, par ailleurs, que le ministère travaillait étroitement avec le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale pour optimiser davantage les services d'aide médicale urgente (SAMU) et répondre aux appels des citoyens pour les rediriger ensuite dans les plus brefs délais.



N.J.