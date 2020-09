Covid-19 : 293 nouveaux cas en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 9 septembre 2020, que 293 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés.

Les nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 50 cas au gouvernorat de Tunis, 39 au gouvernorat de Sousse, 26 à Tataouine, 29 à Bizerte, 17 cas au Kef, quinze à Gabès, douze cas à l'Ariana, onze cas au gouvernorat de Nabeul, huit cas à Kébili, cinq cas à Manouba, quatre cas aux gouvernorats de Ben Arous, de Médennine et de Monastir et un seul cas aux gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Mahdia et Zaghouen.

Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 4216 cas ont été recensés dont 587 importés, 3584 locaux (85 %) et 46 décès (1%).

Selon le ministère, 86 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux dont 26 admis en soins intensifs.

Le nombre de personnes porteuses du virus s'établit à 3459 et celles manifestant les symptômes de la maladie s’élève à 538.

Depuis le début de la pandémie, 162,200 dépistages ont été réalisés en Tunisie et 5417 cas enregistrés.

I.M