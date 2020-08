Covid-19 : Couvre-feu au Kef

Un couvre-feu a été décrété au Kef durant une semaine en attendant de fixer le délai, a annoncé jeudi 27 août 2020, le comité régional de la lutte contre les catastrophes au Kef.

Le comité qui s’est réuni aujourd’hui sous la présidence de la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a également décidé la fermeture des marchés hebdomadaires dans la région et la mise en œuvre d'opérations de désinfection des établissements publics et des quartiers dans lesquels un grand nombre de cas infectés au Covid-19 a été enregistré.

Ainsi, il est décidé de contrôler l’application du protocole sanitaire dans les magasins, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation sociale et la désinfection.

Ces mesures ont été prises suite à l’augmentation du nombre de contaminations dans la région et dans le but de lutter contre la propagation du virus.

Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 2005 cas ont été recensés dont 509 importés, 1485 locaux (74%) et 21 décès (1,2%). Jusqu'à 26 août, 176 nouveaux cas ont été enregistrés au Kef.

I.M