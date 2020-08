Covid-19: Guide des mesures pour la rentrée des classes

Le ministère de la Santé a tenu, ce jeudi 27 août 2020, une conférence de presse réunissant tous les ministères concernés par la rentrée des classes afin de présenter le Guide des mesures sanitaires à mettre en place dans les institutions scolaires et universitaires.

Le Guide en question a été élaboré selon les données scientifiques fournies par l’OMS et en consultant les mesures mises en place au niveau international pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans les milieux scolaires.

Il comporte des mesures qui devront être appliquées dans les établissements scolaires, mais aussi les lieux dédiés à l’hébergement des élèves, les restaurants ou cantines ainsi que les transports.

La mise à disposition de moyens permettant aux élèves de se laver régulièrement les mains, à minima toutes les heures, et l’obligation du port de la bavette pour le personnel et les élèves de plus de douze ans figurent dans ce guide.

Les établissements scolaires qui le peuvent devront aussi instaurer un contrôle à l’entrée. Le guide préconise aussi de réserver un espace pour isoler les élèves qui présentent des symptômes le temps qu’ils soient pris en charge.

Le nettoyage et la désinfection des espaces communs se feront une fois par jour et deux fois par jour pour les WC, recommande le guide.

Soulignant la nécessité d'assurer une rentrée « normale » au vu du contexte sanitaire qui se caractérise par la recrudescence du Covid-19, le conseil des ministres tenu le 18 août a approuvé la date de la rentrée, fixée au 15 septembre. Il a cependant appelé à accélérer la préparation des protocoles de santé pour la rentrée scolaire et universitaire afin d’assurer un retour dans les meilleures conditions.

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yaâcoubi, a évoqué ce matin la difficulté de maintenir la rentrée scolaire à sa date initiale prévue le 15 septembre.

Il a invoqué la gravité de la situation épidémiologique soulignant que cela posait une problématique majeure.

« En cas d’aggravation de la situation épidémiologique, la rentrée scolaire serait impossible à moins de déployer des mesures de prévention drastiques. La mise en œuvre du protocole sanitaire serait difficile de par l’infrastructure délabrée de plusieurs établissements scolaires. Et l’application des règles de distanciation serait, également, compliquée » a-t-il précisé.

Tous nos articles sur la pandémie de Covid-19

M.B.Z