Le maire d'El Hamma accusé d'induire en erreur l'opinion publique

Le bureau exécutif de l'Union régionale du travail de Gabès réuni jeudi 20 août 2020, a accusé le maire d'El Hamma, Nacer Najah d'induire en erreur l’opinion publique et lui a fait porté la responsabilité de l’agression physique et verbale des cadres médicaux ainsi que l'entrée par effraction au siège de l’URT et de l’hôpital local d’El Hamma.

Nacer Najah a, rappelons-le, accusé hier le syndicat d'être derrière les problèmes administratifs survenus au sein de l’hôpital local, exhortant le chef du gouvernement et le chef d’Etat à intervenir pour trouver des solutions.

L'URT et le syndicat local à El Hamma et toutes les structures syndicalistes ont souligné que dans cette conjoncture exceptionnelle il est nécessaire de s’éloigner des tiraillements politiques.

Notons que plusieurs habitants d’El Hamma ont organisé hier une marche de protestation contre la dégradation de la situation dans la région après la recrudescence des cas d’infection au Covid-19.

Jusqu’à présent 390 cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés à Gabès. 51 nouveaux cas d’infection ont été recensés hier et deux nouveaux décès, selon le maire.

