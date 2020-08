Covid-19 : Douze nouveaux cas locaux

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en Tunisie s'est élevé à 1.697 cas sur un total de 104.706 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, a annoncé le ministère de la Santé, dans son bilan publié dimanche 9 août 2020.

19 nouveaux cas ont été testés porteurs du virus, dont douze cas locaux (un seul cas à Tunis, à Ariana, et à Kairouan, deux cas à Sousse, 3 cas à Gabès, et quatre cas à Médenine ) ayant fréquenté des personnes contaminées et sept cas importés ( un seul cas à Ariana, au Kef, et à Médenine et quatre cas à Sousse).

On recense jusqu’au 8 août 1.263 personnes rétablies, 383 contaminations actives, prises en charge dans des centres aménagés à cet effet, et 51 décès.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19