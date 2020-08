Covid-19 : la situation est sous contrôle selon Fakhfakh

Le chef du gouvernement chargé des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a assuré, ce mardi 4 août 2020 à la caserne de la Garde nationale de l’Aouina, lors de la mise en service de la salle des opérations destinée à l’Instance nationale de lutte contre le covid-19, que la situation sanitaire en Tunisie est sous contrôle, surtout que la plupart des cas de contamination enregistrés sont importés et coïncident avec l’entrée de plus de 200.000 personnes entre touristes et Tunisiens.

M. Fakhfakh a souligné que les autorités sanitaires suivent de près toutes les évolutions de la situation épidémiologique, qu’elles soient importées ou locales. Il a en outre indiqué que l’Instance nationale de lutte contre le Covid-19 va suivre la situation épidémiologique pendant le mois d’août qui devra enregistrer un pic d’entrée de visiteurs. Elle se prépare, aussi, à la probable deuxième vague qui est prévue pour les mois de septembre et octobre prochain.

Et de soutenir que la prochaine stratégie repose principalement sur la coexistence avec l'épidémie, tout en augmentant les mesures de prévention, allant du port de masques, la distanciation physique, et en anticipant, la proactivité, ... .

Elyes Fakhfakh a mis en garde contre le laxisme constaté face à l’épidémie en appelant à la prudence et à la vigilance.

Rappelons que le nombre de personnes testées positives au Covid-19 s'est élevé à 1.565 cas sur un total de 96.537 dépistages réalisés depuis le début de la pandémie, jusqu’au bilan communiqué la veille par le ministère de la Santé. On recense 1.225 personnes rétablies, 289 contaminations effectives prises en charge dans des centres aménagés à cet effet, neuf cas hospitalisés et 51 décès. Ces derniers jours, le pays a enregistré une recrudescence des cas locaux : seize le 1er août (neuf à Tunis, quatre à l’Ariana, et huit à La Manouba) et sept le 2 août (un à Sousse et six à Kairouan) lié à trois clusters situés à Sousse, à l’aéroport Tunis-Carthage et à Kairouan. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement, chargé des affaires courantes, s'est rendu à l’aéroport Tunis-Carthage, l'un des clusters précités. Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

I.N